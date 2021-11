அட நம்ம தல அஜித்துக்கு இவ்வளவு பெரிய மகளா... ஆச்சரியத்தில் ரசிகர்கள்

சென்னை : சினிமாவில் டாப் நடிகராக இருக்கும் அஜித், பொது இடங்களில் தலைகாட்டாமல் ஒதுங்கி இருக்கக் கூடியவர். இருந்தாலும் அவர் துப்பாக்கிச் சுடுதல் போட்டிக்காக பயிற்சி எடுப்பது, பைக்கில் உலகை சுற்றி வருவது, இந்தியா டூர் சென்று வந்தது என அஜித் கண்ணில் படும் இடங்களில் ஃபோட்டோ எடுத்து, ரசிகர்கள் அதை வைரலாக்கி வருகிறார்கள்.

அஜித் ரசிகர்கள் மட்டுமல்ல ஒட்டுமொத்த சினிமா உலகமே அஜித்தின் வலிமை படம் எப்போது ரிலீசாகும் என காத்திருக்கிறது. போனி கபூர் தயாரிப்பில், ஹச்.வினோத் இயக்கி உள்ள இந்த படம் 2022 ம் ஆண்டு பொங்கலுக்கு ரிலீசாக உள்ளதாக அறிவித்துள்ளனர். இதில் ஹுமா குரேஷி, யோகிபாபு, கார்த்திகேயா உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்.

Ajith's daughter Anoushka's latest photo goes viral in social media. anoushka along with shalini and shamlee on diwali celebrations. she is looking like her father with spectacles.