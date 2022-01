மாஸ்ன்னா இதுதான் மாஸ்...டிரெண்டிங்கில் அஜித்திசம்...இது தான் காரணமா

சென்னை : ட்விட்டரில் அஜித்திற்கு இருக்கும் மாசை பார்த்து திரையுலகமே மிரண்டு போய் உள்ளது. அஜித் படம் ரிலீசாகி இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு மேல் ஆகி விட்டாலும், அவர்களின் படங்களை ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகிறார்கள்.

தெறிக்கும் 'வலிமை' டிரைலர்..! மகிழ்ச்சிக்கடலில் AK ரசிகர்கள்..!

கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாகவே அஜித் ரசிகர்கள் வலிமை அப்டேட் கேட்டு வந்தனர். இதனால் ட்விட்டரில் அதிகமான முறை #Valimai, #ValimaiUpdate போன்ற ஹாஷ்டேக்களை டிரெண்டிங் ஆக்கினர். இதனால் 2021 ம் ஆண்டின் முதல் 6 மாதங்களில் அதிக முறை டிரெண்டிங் செய்யப்பட்ட ஹாஷ்டேக்குகளில் வலிமை தான் முதலிடம் பிடித்தது.

English summary

Ajith fully occupies twitter trending. In twitter trendig ak 61 hastag in first place, valimai hastag in second place. under these hastags fans shared lot of informations about ak 61 and ajith.