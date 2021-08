ரஷ்யா ஏர்போர்ட்டில் செம ஸ்மார்ட்டாக நம்ம தல அஜித்... தீயாய் பரவும் வீடியோ

சென்னை : அஜித் தற்போது வினோத் இயக்கும் வலிமை படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தின் க்ளைமாக்ஸ் காட்சிகளை வெளிநாட்டில் எடுக்க திட்டமிட்டனர். ஆனால் கொரோனா நோய் பரவல் காரணமாக, வெளிநாடு செல்ல முடியாமல் படத்தின் வேலைகள் தாமதமாகி வந்தன.

முதலில் ஸ்பெனியில் எடுக்கப்பட உள்ளதாக கூறப்பட்ட இந்த க்ளைமாக்ஸ் காட்சிகளை தற்போது ரஷ்யாவில் எடுக்க திட்டமிட்டுள்ளனர். இதற்காக சமீபத்தில் வலிமை படக்குழு ரஷ்யா சென்றது. ஆகஸ்ட் 20 ம் தேதி முதல் வலிமை படத்தில் ஷுட்டிங் ரஷ்யாவில் நடந்து வருகிறது.

English summary

Now Thala Ajith is in Russia for Valimai final schedule of shooting. ajith spotted in russia airport video goes viral in social media. ajith fans celebrates their favourite heroes smart look.