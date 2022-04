உழைப்பாளர்கள் தினத்தில் உதித்த நாயகன்.. அஜித்தின் மொத்த சொத்து மதிப்பு எத்தனை கோடிகள் தெரியுமா?

சென்னை: 11 வருஷத்துக்கு முன்பாக ரசிகர் மன்றத்தை ஒரே அறிக்கையில் கலைத்த நடிகர் அஜித், சமீபத்தில், 'தல' என ரசிகர்கள் தொண்டை வலிக்க கத்தி தீர்த்த அந்த மந்திரச் சொல்லையே தூக்கி எறிந்து விட்டார்.

எளிமையான குணம், பல துறையில் கவனம், சினிமாவை சினிமாவாக மட்டுமே பார்ப்பது என தனக்கென சில வரைமுறை வகுத்துக் கொண்டு அதன் படி நேர்மையாக நடக்கும் அஜித் குமாரின் 51வது பிறந்தநாள் இன்று கொண்டாடப்படுகிறது.

மே 1ம் தேதி என்றால் உழைப்பாளர்கள் தினம் என்பதையே மறந்து தமிழ்நாட்டில் அனைவரும் அஜித்தின் பிறந்தநாள் தினமாகவே அதனை கொண்டாடி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

அஜித் பிறந்தநாள் ஸ்பெஷல்... டபுள் ட்ரீட்டுக்கு காத்திருக்கும் ரசிகர்கள்

