பொங்கலை குறிவைத்த அஜித்தின் மாஸ் படங்கள் – ஒரு அலசல்

சென்னை : அஜித்தின் 60 வது படமாக உருவாகி உள்ள வலிமை வரும் பொங்கலுக்கு ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளதாக தயாரிப்பாளர் போனி கபூர் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார். இதனால் ட்விட்டரில் வலிமை, ஹச்.வினோத், தல பொங்கல்,வலிமை பொங்கல் போன்ற ஹாஷ்டாக்குகள் டிரெண்டிங் ஆக்கப்பட்டு வருகின்றன.

குக் வித் கோமாளி சீசன்3 விரைவில்… இனி ஒரே கொண்டாட்டம் தான் போங்க!

விஜய்யின் பீஸ்ட் படத்திற்கு போட்டியாக அஜித்தின் வலிமை படம் பொங்கலுக்கு ரிலீசாக உள்ளதால் தல - தளபதி ரசிகர்கள் இடையே தங்கள் ஃபேவரைட் ஸ்டார்களின் படங்கள் பற்றிய எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது. இருவரில் யாருடைய படம் அதிக வசூலை பெறும், எந்த படத்திற்கு ரசிகர்களின் வரவேற்பு அதிகம் இருக்கும், எந்த படம் ஹிட் ஆகும் என பல கேள்விகள் எழுந்துள்ளன.

English summary

Ajith's most of the hit movies are released in pongal day. followed this sentiment ajith's valimai movie may get chance to release on january 13 th, 2022. this date also coming on thursday. so valimai and beast will not release on same date.