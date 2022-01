அஜித் இப்போ என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார் தெரியுமா...வெளியானது லேட்டஸ்ட் போஸ்ட்

சென்னை : பொங்கல் ரிலீசாக ஜனவரி 13 ம் தேதி ரிலீசாகும் என அதிகம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட அஜித்தின் வலிமை படம், கடைசிய நிமிடத்தில் ஒமைக்ரான் பரவல் அதிகரிப்பின் காரணமாக தள்ளிவைக்கப்பட்டது. புதிய ரிலீஸ் தேதி இதுவரை அறிவிக்கப்படவில்லை.

அஜித்தின் வலிமை மட்டுமல்ல, பொங்கலுக்கு ரிலீசாவதாக இருந்து கடைசி நிமிடத்தில் ஒத்திவைக்கப்பட்ட ஆர்ஆர்ஆர், ராதே ஷ்யாம் போன்ற படங்களின் புதிய ரிலீஸ் தேதியும் இதுவரை அறிவிக்கப்படவில்லை. இதனால் படங்களின் புதிய ரிலீஸ் தேதி எப்போது என ரசிகர்கள் ஆர்வமாக கேட்டு வருகின்றனர்.

அஜித் 61 படப்பிடிப்பு குறித்த முக்கிய தகவல்!

English summary

Fans celebrate Ajith's new cycling photo. This photo going around in internet. Latest sources said that ajith's ak 61 shooting will begins from march 9th with special poojai.