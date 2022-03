ஃபயரான ஏகே 61 லுக்கில் ஏகே...டிரெண்டிங்கில் கலக்கும் அஜித்தின் குடும்ப போட்டோ

சென்னை : ஏகே 61 கெட்அப்பில் தனது குடும்பத்துடன் அஜித் எடுத்துக் கொண்ட போட்டோக்கள் டிரெண்டிங்காக இணையத்தை கலக்கி வருகின்றன. அஜித்தின் மாஸான லுக்கை ரசிகர்கள் ஆச்சரியத்துடன் பார்த்து, புகழ்ந்து வருகின்றனர்.

ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில் போனி கபூர் தயாரிப்பில் அஜித் இரண்டாவது முறையாக நடித்துள்ள வலிமை செம ஹிட்டாக ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது. உலகம் முழுவதும் தொடர்ந்து வலிமை படம் வசூலை குவித்து வருகிறது. ரிலீசான ஒரே வாரத்தில் தமிழகத்தில் மட்டுமே வலிமை படத்தின் வசூல் 100 கோடியை தாண்டி உள்ளதாம். உலகம் முழுவதும் வலிமை படத்தின் வசூல் 200 கோடியை நெருங்கி வருவதாக கூறப்படுகிறது.

ஏகே 61 படத்திற்காக அஜித் செய்ய போகும் காரியம்...வலிமை விமர்சனத்திற்கு பதிலடியா ?

English summary

Ajith come out with his family for celebrating his son Adhvik's birthday. Ajith in stylish AK61 getup photos spreads as wild fire in social media. His fans create AK61 hastag and shared these photos more and more.