காதில் கம்மல்...கண்ணாடி...ஏகே 61 லுக்கா...இணையத்தை கலக்கும் அஜித்தின் லேட்டஸ்ட் போட்டோ

சென்னை : வித்தியாசமான தோற்றத்தில் காணப்படும் அஜித்தின் லேட்டஸ்ட் போட்டோ இணையத்தில் செம டிரெண்டிங் ஆகி வருகிறது. இதை பார்த்து விட்டு ரசிகர்களும் இது ஏகே 61 லுக்கா என கேட்டு வருகிறார்கள்.

அஜித் நடித்துள்ள வலிமை படம் கிட்டதட்ட மூன்று ஆண்டுகளாக ரசிகர்களால் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் படமாக இருந்து வருகிறது. வலிமை அப்டேட் கேட்டே இந்த படத்தை ரசிகர்கள் வேல்ட் ஃபேமஸ் ஆக்கி விட்டனர். கொரோனாவால் தியேட்டர் தொழில்கள் முடங்கி உள்ளதால், வலிமை வந்தால் தான் தங்களுக்கு வாழ்க்கையே என தியேட்டர் உரிமையாளர்களே சொல்லும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் இந்திய திரையுலகமே அதிகம் எதிர்பார்க்கும் படமாகவும் வலிமை மாறி உள்ளது.

English summary

Ajith's latest photo becomes trending in social media. Fans shared this photo and asked whether this is AK 61 look. In that photo Ajith has white hair and long beard.