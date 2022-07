அஜித்தா இவர்? உடல் எடை கூடி, வயதான தோற்றத்தில் திரும்பி வந்திருக்காரே...தீயாய் பரவும் வீடியோ

சென்னை : தற்போது டைரக்டர் ஹெச்.வினோத் இயக்கும் ஏகே 61 படத்தில் நடித்து வருகிறார் அஜித்.ஐதராபாத் ராமோஜி ராவ் ஃபிலிம்சிட்டியில் ஒரு மாதத்திற்கும் மேலாக நடைபெற்றது.

அங்கு 9 ஏக்கரில் போட்டப்பட்ட சென்னை மவுண்ட் ரோடு வங்கி கிளை செட்டில் ஷுட்டிங் விறுவிறுப்பாக நடத்தப்பட்டது. அங்கு எடுக்க வேண்டிய காட்சிகள் அனைத்தும் எடுக்கப்பட்டு விட்டது. அடுத்த கட்ட ஷுட்டிங் புனேயில் விரைவில் துவங்கப்பட உள்ளது.

ஏகே 61 படத்தில் பிஸியாக நடித்து வந்த அஜித் திடீரென கிளம்பி, ஐரோப்பா டூர் சென்று விட்டார். முதலில் அவர் மட்டும் தனியாக பைக் டூர் சென்ற அஜித், பிறகு குடும்பத்துடன் அங்கு சுற்றி வந்தார்.

இதுக்காகவே 'ஃபாரஸ்ட் கம்ப்’ படத்தை ரீமேக் செய்த அமீர்கான்: 'லால் சிங் சத்தா மூவிலயும் அந்த சீனா?

English summary

Ajith's latest video which his return from London video become trending recently. But fans shocked when Ajith's latest look. In the video Ajith's weight increased and looking like a old man. Fans upset on Ajith.