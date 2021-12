வலிமை முடிஞ்சது... அஜித் இப்போ என்ன லுக்கில் இருக்கிறார் தெரியுமா

சென்னை : அஜித் சமீபத்தில் தனது ரசிகர்கள், மீடியாக்கள் என யாரும் இனி தன்னை தல என அழைக்க வேண்டாம். அஜித், அஜித்குமார் அல்லது ஏகே என்று மட்டும் அழைத்தால் போதும். அடைமொழி எதுவும் வைத்து தன்னை குறிப்பிட வேண்டாம் என கேட்டுக் கொண்டார்.

அஜித்தின் இந்த திடீர் கோரிக்கை ரசிகர்களை அதிர்ச்சி அடைய வைத்ததுடன், ஏமாற்றமடையவும் வைத்தது. இருந்தாலும் அஜித்தை இதை வைத்தே சோஷியல் மீடியாக்களில் புகழ்ந்து தள்ளினர். அஜித்தின் இந்த முடிவை பிரபலங்கள் பலரும் வரவேற்றனர். அவரின் இந்த அடக்கம் தான் சினிமாவை தாண்டியும் பலருக்கும் அவரை பிடிக்க வைத்துள்ளது என கொண்டாடினர்.

English summary

Ajith starred Valimai will planned to release on January 14th 2022. Now Ajith's next movie details were leaked in social media. Recently Ajith spotted in private bank wearing blue dress, mask with thick beard and looked stylish in new look. fans and media surrounded the star and take selfies with him. This photos and videos goes viral in social media.