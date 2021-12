அடி தூள்...படுமாஸாக அசத்தும் அஜித்...வலிமை நியூ ஸ்டில்ஸ் வெளியீடு

சென்னை : அஜித் நடித்துள்ள வலிமை படத்தின் மாஸான புதிய ஸ்டில்களை டைரக்டர் ஹச்.வினோத் வெளியிட்டுள்ளார். இந்த ஸ்டில்களை ரசிகர்கள் அதிகமாக பகிர்ந்து வருவதுடன் லைக்குகளையும் குவித்து வருகிறார்கள்.

டைரக்டர் ஹச்.வினோத் இயக்கத்தில் அஜித் நடித்துள்ள வலிமை படத்தை தயாரிப்பாளர் போனி கபூர் தயாரித்துள்ளார். யுவன் சங்கர் ராஜா இசையமைத்துள்ள இந்த படத்தில் கார்த்திகேயா, யோகிபாபு, ஹுமா குரேஷி, சுமத்திரா உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். அஜித் போலீஸ் அதிகாரியாக நடித்துள்ள இந்த படம் சட்ட விரோத பைக் ரேஸ், போதை கடத்தல் ஆகியவற்றை மையமாகக் கொண்டு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

வலியை தாங்கும் வலிமையானவர் அஜித்… இயக்குனர் எச்.வினோத் பேட்டி!

English summary

Ajith's Valimai new stills released by director H.Vinoth. This stills goes viral and get lots of likes. After this Valimai trailer hastag becomes trending in twitter page. valimai was slatted to release on January 14th, 2022 on Pongal day.