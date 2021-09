தாஜ் மஹாலில் அஜித்...தாறுமாறாக வைரலாகும் ஃபோட்டோஸ்

ஆக்ரா : ஹச். வினோத் இயக்கத்தில் அஜித் நடித்த வலிமை படத்தின் ஷுட்டிங் சமீபத்தில் தான் நிறைவடைந்தது. இந்த படத்தின் போஸ்ட் ப்ரோடக்ஷன் வேலைகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது. படத்தை வரும் தீபாவளிக்கு ரிலீஸ் செய்ய ஏற்பாடுகள் நடைபெற்று வருவதாக கூறப்படுகிறது.

Valimai Update | Yuvan Shankar Raja Interview | U1 Records | Tamil Filmibeat

இருந்தாலும் அஜித் ரசிகர்கள் தொடர்ந்து வலிமை அப்டேட் கேட்டு வருகின்றனர். அவர்களை திருப்திப்படுத்துவதற்காக முன்கூட்டியே வலிமை டீசரை வெளியிட படக்குழு திட்டமிட்டுள்ளது. இதனால் எந்த நேரத்திலும் டீசர் வெளியிடப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. படத்தின் ரிலீஸ் தேதியும் விரைவில் கன்ஃபார்ம் செய்யப்படும் என அஜித் ரசிகர்கள் காத்திருக்கின்றனர்.

English summary

The photos of Ajith visiting the Taj Mahal have gone viral on the internet. Some of the fans who identified Ajith who was sitting in a very simple pants-t-shirt went to him and talked to him and took a photo with him. Ajith fans are rapidly sharing these photos on Twitter.