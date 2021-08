தேசிய அளவிலான துப்பாக்கி சுடும் போட்டியில் அஜித்...எப்போ நடக்குது தெரியுமா

சென்னை : படத்தில் நடிப்பதில் பிஸியாக இருந்தாலும் பைக் மற்றும் கார் ரேஸ், ஃபோட்டோகிராஃபி, துப்பாக்கிச் சுடுதல், ஏரோ மாடலிங் போன்ற பல துறைகளில் தீராத காதல் கொண்டவர் நடிகர் அஜித். வெறும் பொழுதுபோக்காக மட்டுமின்றி, அந்த துறைகளில் தனது திறமையை தொடர்ந்து வளர்த்தும் வருகிறார்.

கார், பைக் ரேஸ்கள் பலவற்றில் கலந்து கொண்டு சாதனை படைத்த அஜித், சமீப காலமாக துப்பாக்கிச் சுடுதல் பயிற்சியிலும் ஈடுபட்டு வருகிறார். ஷுட்டிங்கிற்கு இடையே கொஞ்சம் கேப் கிடைத்தாலும் சென்னை வந்து, துப்பாக்கிச் சுடுதல் கிளப்பில் பயிற்சியை தொடங்கி விடுவார் அஜித்.

English summary

Ajith to be participated in national level refile shooting competetion which will be on the month of september. now ajith is in russia for valimai final schedule shooting.