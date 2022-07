அஜித் ஏன் இப்படி நிற்கிறார் ...மீண்டும் டிரெண்டாகும் லேட்டஸ்ட் போட்டோ...இப்போ எதுக்கு?

சென்னை : வலிமை படத்தின் வெற்றியை தொடர்ந்து டைரக்டர் ஹெச்.வினோத் இயக்கும் ஏகே 61 என தற்காலிகமாக பெயரிடப்பட்ட படத்தில் நடித்து வருகிறார் அஜித். இந்த படத்தின் வேலைகள் ஐதராபாத்தில் துவங்கி விறுவிறுப்பாக நடந்து வந்தது.

ஐதராபாத் ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டியில் அமைக்கப்பட்ட மவுண்ட் ரோடு போன்ற செட்டில் ஒரு மாதத்திற்கும் மேலாக ஷுட்டிங் நடந்தது. அடுத்த கட்ட ஷுட்டிங்கிற்காக ஏகே 61 டீம் புனே செல்ல உள்ளதாக சொல்லப்பட்ட நிலையில் அஜித், திடீரென கிளம்பி ஐரோப்பாவிற்கு பைக் டூர் சென்று விட்டார்.

அங்கு கடந்த ஒரு மாதத்திற்கும் மேலாக அஜித் பைக்கில் சுற்றுவது, ரசிகர்களுடன் செல்ஃபி எடுப்பது, ரசிகர் டி ஷர்ட்டில் ஆட்டோகிராஃப் போடுவது, ஷாப்பிங் போவது என அஜித்தின் போட்டோக்கள், வீடியோக்கள் வெளியாகி வைரலாகின.

Still Ajith is in Europe tour. His latest photo and video goes trending in social media. In his latest photo Ajith along with 2 girls and talking with their. Ajith shake hands with one of the girl and give way to her. This video and photo attracte very much of Ajith fans.