என்னது...அஜித்திற்காக ஒரு ஊரையே இடம் மாத்துறாங்களா ?

சென்னை : அஜித் நடிக்கும் ஏகே 61 படத்திற்காக ஒரே ஊரையே வேறு இடத்தில் மாற்றி அமைக்க உள்ளதாக வெளியான தகவலால் அனைவரும் ஆச்சரியத்திலும், அதிர்ச்சியிலும் ஆழ்ந்துள்ளனர். எதற்காக இப்படி செய்கிறார்கள் என கேள்வியும் எழுப்பி வருகின்றனர்.

அஜித்தின் மிகப் பெரிய பான் வேல்ட் படமான வலிமை ரிலீசாக இன்னும் 9 நாட்களே உள்ளது. பிப்ரவரி 24 ம் தேதி மிக பிரம்மாண்டமாக உலகம் முழுவதும் ரிலீசாக உள்ள இந்த படத்தை வேற லெவலில் தாறுமாறாக கொண்டாட அஜித்தியன்ஸ் தயாராக இருக்கிறார்கள். வலிமை படம் முதல் நாளே வசூல் சாதனை படைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதால் இந்த படத்தை அனைவரும் ஆர்வமாக எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

English summary

Boney kapoor give interview to some bollywood media says that AK 61 shooting will starts from March 9th. For first schedule of shooting Chennai Anna salai set was built in Hyderabad Ramoji film city.