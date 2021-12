இதுதான் மாஸ் ப்ரோமோஷன்...பத்திரிக்கையாளர்களிடம் பகிரங்கமாக மன்னிப்பு கேட்ட அல்லு அர்ஜுன்

பெங்களூரு : அல்லு அர்ஜுன் சமீபத்தில் சுகுமாறன் இயக்கிய புஷ்பா படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார். இதில் ஹீரோயினாக ராஷ்மிகா மந்தனா நடித்துள்ளார். வில்லனாக மலையாள நடிகர் ஃபகத் ஃபாசில் நடித்துள்ளார்.

தமிழை தொடர்ந்து புஷ்பா படத்தின் மூலம் தெலுங்கிலும் வில்லனாக அறிமுகமாகி உள்ளார் ஃபகத் ஃபாசில். இந்த படத்தில் சமந்தா முதல் முறையாக அயிட்டம் சாங் ஒன்றிற்கு ஆடி உள்ளார். புஷ்பா படத்திற்கான ப்ரோமோஷன் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.

English summary

Allu Arjun now busy in Pushpa promotions. After completiong promotion in Hyderabad, Chennai, now pushpa team going to Bengaluru. But team reached to the venue delay. And seeked apology to media persons.