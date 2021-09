எம்மதமும் சம்மதம்...வைரலாகும் அருண் விஜய்யின் அசத்தல் போஸ்ட்

சென்னை : அருண் விஜய் தற்போது டைரக்டர் ஹரி இயக்கும் ஏவி 33 என தற்காலிகமாக பெயரிடப்பட்டுள்ள தனது 33 வது படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்த படம் பற்றிய ஃபோட்டோக்களை அடிக்கடி இன்ஸ்டாகிராமில் பகிர்ந்து அப்டேட் வெளியிட்டு வருகிறார் அருண் விஜய்.

இந்த படத்தின் ஷுட்டிங் ராமேஸ்வரம், பழனி, காரைக்கடி போன்ற முக்கிய இடங்களில் நடைபெற்றது. ராமேஸ்வரம் அருகில் உள்ள தீவு ஒன்றிற்கும் படகில் சென்று ஷுட்டிங் நடத்தி உள்ளனர்.

now arun vijay starring AV33 team landed in Nagapathinam. In between the shooting arun vijay visited famour nagore dargah and praying with some peoples. arun vijay shared this photos in instagram with captioned that emmadhamum sammadham. this post giest viral in social media.