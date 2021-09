ஆர்யா தன் மகளுக்கு என்ன பெயர் வைத்துள்ளார் தெரியுமா?

சென்னை : கோலிவுட்டின் புகழ்பெற்ற நட்சத்திர தம்பதிகளில் ஒருவர் ஆர்யா - சாயிஷா. 2019 ம் ஆண்டு இவர்களின் திருமணம் நடைபெற்றது. இந்நிலையில் இந்த ஆண்டு ஜுலை மாதம் இவர்களுக்கு பெண் குழந்தை பிறந்தது.

தனது மகள் பற்றிய எந்த தகவலையும் இதுவரை வெளியிடாமல் இருந்த ஆர்யா, நேற்று மகள்கள் தினத்தை முன்னிட்டு தனது செல்ல மகளின் பெயரை வெளியிட்டுள்ளார். இதனை ரசிகர்கள் வாழ்த்துடன் வரவேற்றள்ளனர்.

Arya revealed his daughter name on the occassion of daughter's day with emotional note. he feel his daughter is a lucky girl. after daughter's birth his block buster movie sarpatta parambarai release. this movie was the first hit movie of his carrier.