என்னது...சூர்யாவின் அடுத்த படம் வாடிவாசல் இல்லையா ?

சென்னை : சூர்யா தற்போது பாண்டிராஜ் இயக்கும் எதற்கும் துணிந்தவன் படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தின் வேலைகள் கிட்டதட்ட முடியும் நிலைக்கு வந்து விட்டது. இந்த படத்தின் முதல் கட்ட ஷுட்டிங் சமீபத்தில் தான் நிறைவடைந்தது.

காரைக்குடியில் 51 நாட்களாக நடந்து வந்த முதல் கட்ட படப்பிடிப்பு கடந்த வாரம் முடிவடைந்தது. அடுத்த கட்ட படப்பிடிப்பு செப்டம்பர் இரண்டாவது வாரத்தில் சென்னை ஈசிஆர்.,ல் நடத்தப்பட உள்ளது.

English summary

Now Suriya is in etharkum thunindavan shooting. after completing etharkum thunindavan, suriya planned to act in ayalan director ravikumar's sci-fi movie. so vetrimaran's vaadivaasal to take some more time for begin.