ஹேப்பி பர்த் டே உதயநிதி ஸ்டாலின்... வாழ்த்துக்களை குவிக்கும் பிரபலங்கள்

சென்னை : நடிகர், தயாரிப்பாளர், விநியோகஸ்தர், அரசியல்வாதி என பல முகங்களைக் கொண்டவர் உதயநிதி ஸ்டாலின். இவர் சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த தமிழக சட்டசபை தேர்தலில் சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில் போட்டியிட்டு, வெற்றி பெற்று, எம்எல்ஏ.,வாக இருந்து வருகிறார்.

முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினின் மகனான உதயநிதி, இன்று தனது 44 வது பிறந்தநாளை கொண்டாடுகிறார். இதனை முன்னிட்டு சினிமா பிரபலங்கள், அரசியல் தலைவர்கள், ரசிகர்கள், தொண்டர்கள் என பலரும் சோஷியல் மீடியாவில் வாழ்த்துக்களை குவித்து வருகின்றனர்.

English summary

Actor, producer, distributor, MLA Udhayanidhi Stalin celebrates his birthday today. Udayanidhi is balancing everything as a hero, MLA, party figure and performing well. Many cinema celebrities including Bonnie Kapoor and Seenu Ramasamy have congratulated Udayanidhi on his birthday on Twitter. At present, he is acting in 4 films including boney kapoor's nenjuku needhi.