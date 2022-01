போடுடா விசில...சியான் விக்ரமை சந்தித்த நம்ம தல... தீயாய் பரவும் போட்டோ

சென்னை : தலைப்பில் தல என்றதும் அஜித் என நினைத்து விட்டீர்களா. அது தான் இல்லை. சியான் விக்ரமை சந்தித்தது இந்திய கிரிக்கெட் வீரரும் ரசிகர்களால் அன்பாக தல என அழைக்கப்படுபவருமான மகேந்திர சிங் தோனி தான். இந்த போட்டோ தான் தற்போது தீயாய் பரவி வருகிறது.

ஐபிஎல்., கிரிக்கெட்டில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் சார்பில் விளையாட துவங்கியது முதலே தமிழகத்தில் தோனிக்கு நிறைய ரசிகர்கள் உருவாகி விட்டனர். தோனியும் அடிக்கடி தமிழில் பேசுவது, தமிழ் பாடல்களுக்கு ஆடுவது, பாடுவது, தமிழ் நடிகர்களை சந்திப்பது என ரசிகர்களை குஷிப்படுத்தி வருகிறார்.

English summary

After Vijay, now Dhoni meets chiyaan Vikram. Fans celebrates this photo and shared more in social media. Dhoni currently in Chennai for discuss about IPL auction and players selection. Meanwhile Vikram's Mahaan teaser released today.