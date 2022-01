சம்மனுக்கு ஆஜராகாத விஷால்...ரூ.500 அபராதம் விதித்து அதிரடி காட்டிய கோர்ட்

சென்னை : ஜிஎஸ்டி தொடர்பான வழக்கில் பலமுறை சம்மன் அனுப்பியும் ஆஜராகாமல் இருந்ததால் நடிகர் விஷாலுக்கு ரூ.500 அபராதம் விதித்து எழும்பூர் கோர்ட் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

ஜிஎஸ்டி செலுத்தாத விவகாரத்தில் விஷாலுக்கு எதிராக கோர்ட் எடுத்துள்ள இந்த அதிரடி முடிவு அனைவரையும் அதிர்ச்சி அடைய வைத்துள்ளது. இந்த வழக்கில் நேரில் ஆஜராக 10 முறை சம்மன் அனுப்பியும் விஷால் ஆஜராகாமல் இருந்ததால் கோர்ட் இந்த அதிரடி நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளது.

English summary

Chennai Egmore court has fined actor Vishal Rs 500 crore for failing to appear for several summons in a GST-related case. Court warned Vishal for non cooperation in the matter of investigations and summon.