கிரிக்கெட் வீரனை… நடிகனாக மாற்றிய பெருமை தமிழ் மண்ணுக்கு உண்டு… ஹர்பஜன் சிங் தமிழில் ட்வீட் !

சென்னை : ஒரு கிரிக்கெட் வீரனாக இருந்த என்னை நடிகனாக மாற்றிய பெருமை தமிழ் மண்ணுக்கு உண்டு என்று ஹர்பஜன் சிங் தமிழில் ட்வீட் செய்துள்ளார்.

ஹர்பஜன் சிங், பிரண்ட்ஷிப் படத்தில் நாயகனாக நடித்துள்ளார். இந்தப் படத்தை ஜே.பி.ஆர் மற்றும் ஷாம் சூர்யா இருவரும் இணைந்து இயக்கியுள்ளனர்.

இத்திரைப்படம் செப்டம்பர் 17ந் தேதி திரையில் வெளியாக உள்ளது.

English summary

Former Indian Cricketer Harbhajan Singh on Twitter separately thanked Vetrimaran, Vijay Sethupathi and Pandyaraj for releasing the sneak peek video of his debut Tamil film titled Friendship. The biggest surprise was that he tweeted in Tamil.