மீண்டும் சிவாஜி பட டைட்டிலை கைப்பற்றிய தனுஷ்... என்ன படம் தெரியுமா?

சென்னை : கோலிவுட் முதல் ஹாலிவுட் வரை பிஸியான நடிகராக இருந்து வருகிறார் தனுஷ். இவர் நடித்துள்ள படங்கள் வரிசையாக ரிலீசுக்கு தயாராகி வருகின்றன. இந்த படங்கள் அனைத்துமே எதிர்பார்ப்பை அதிகப்படுத்தி உள்ளன.

அடுத்த பிரம்மாண்டம்...குக் வித் கோமாளி 3 க்கு தயாராகும் விஜய் டிவி

தமிழில் மாறன், திருச்சிற்றம்பலம், இந்தியில் Atrangi Re, ஹாலிவுட்டில் The Grey man ஆகிய படங்களில் நடித்து முடித்துள்ளார். மேலும் சில படங்களில் நடிக்க தனுஷிடம் பேசப்பட்டு வருகிறது.

English summary

Dhanush starred another bollywood movie atrangi re's tamil title revealed. this movie was titled as Galatta kalyanam. already dhanush acted in sivaji movie titles like thiruvilayadal arambam, karnan. now dhanush got another mega hit movie title.