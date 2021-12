ஹாலிவுட்டில் ஷூட்டிங் ஓவர்.. பாலிவுட் பட புரமோஷனுக்கு பறந்து வந்த தனுஷ்.. சும்மா மாஸ் காட்டுறாரு!

சென்னை: கோலிவுட், டோலிவுட், பாலிவுட் மற்றும் ஹாலிவுட் என மாஸ் காட்டி வருகிறார் நடிப்பு அசுரன் தனுஷ்.

இயக்குநர் ஆனந்த் எல். ராய் இயக்கத்தில் அக்‌ஷய் குமார், தனுஷ், சாரா அலி கான் நடிப்பில் உருவாகி உள்ள பாலிவுட் படம் அட்ரங்கி ரே எனும் கலாட்டா கல்யாணம் படத்தின் புரமோஷன் மும்பையில் இன்று நடைபெற்றது.

ஹாலிவுட் படமான தி கிரே மேன் படத்தின் ஷூட்டிங்கை முடித்து விட்டு மும்பைக்கு பறந்து வந்துள்ளார் நடிகர் தனுஷ்.

நடிகர் சிம்புவுக்கு என்ன ஆச்சு? திடீர் காய்ச்சலால் தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதி

English summary

Actor Dhanush is back from USA after completing patchwork for his Netflix movie The Gray Man and has started promoting his AtrangiRe in Mumbai.