ஐதராபாத் மிலிட்ரி ஓட்டலில் சாப்பிட்ட தனுஷ்...கூட இருக்க பொண்ணு யாரு...தீயாய் பரவும் போட்டோ

ஐதராபாத் : கடந்த ஒரு மாதமாக தலைப்புச் செய்திகளில் அடிப்படும் பெயராக மாறி உள்ளார் நடிகர் தனுஷ். மனைவி ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த்தை பிரிவதாக தனுஷ் அறிவித்தது முதலே தனுஷ் பற்றிய ஏதாவது ஒரு தகவல் வந்து, பரபரப்பாகி வருகிறது.

சமீபத்தில் ஊட்டியில் நடைபெற்ற நானே வருவேன் ஷுட்டிங்கின் போது தனுஷின் மூத்த மகன் யாத்ரா சென்று தனது அப்பாவை சந்தித்த போட்டோக்கள் வெளியாகி தீயாய் பரவின. இந்த போட்டோவை தனுஷ் பகிர்ந்த ஒரு மணி நேரத்திற்குள்ளாக 3 லட்சம் பேர் லைக் செய்தனர்.

English summary

Now actor Dhanush in Hyderabad for Vaathi shooting. Recently Dhanush spotted in hyderabad military hotel as ordinary customer. But netizens this photo as sentational and asked who is that girl with dhanush.