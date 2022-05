நம்பவே முடியல என்னால...ஆச்சரியத்துடன் நன்றி சொன்ன தனுஷ்

சென்னை : தனுஷ் திரையுலகிற்கு அறிமுகமாகி இன்றுடன் 20 ஆண்டுகள் ஆகி விட்டது. இதற்காக நன்றி சொல்லி கடிதம் ஒன்றை தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளார். அப்படி யாருக்கெல்லாம் தனுஷ் நன்றி கூறி இருக்கிறார் என பார்க்க ரசிகர்கள் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்.

நடிகர், தயாரிப்பாளர், டைரக்டர், பாடலாசிரியர், பின்னணி பாடகர் என பல திறமைகளைக் கொண்டவர் தனுஷ். டைரக்டர் கஸ்தூரி ராஜாவின் இளைய மகனான தனுஷ், 2002 ம் ஆண்டு துள்ளுவதோ இளமை படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவிற்கு நடிகராகவும், ஹீரோவாகவும் தனது தந்தை கஸ்தூரிராஜாவால் அறிமுகம் செய்து வைக்கப்பட்டார்.

English summary

Actor Dhanush completes 20 years in film industry journey. On this special occassion fans, celebrities shared their wishes to Dhanush. He thanked everyone via twitter. He posted a thanking letter. He told that he could not believe it's been two decades of film industry.