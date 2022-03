அட கொடுமையே...தனுஷ் ஏன் இப்படி ஆகிவிட்டார்...பொங்கும் ரசிகர்கள்

சென்னை : ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த்தை போல் தனுஷும் நீண்ட இடைவேளைக்கு பிறகு டைரக்ஷனில் இறங்க போவதாக கூறப்படுகிறது. அதுவும் காமெடி படம் இயக்க போகிறாராம். இதை விட இந்த படத்தில் ஹீரோ யார் என்பது தான் அனைவரையும் மெர்சல் ஆக வைத்துள்ளது.

நடிகர் தனுஷ் பாலிவுட், ஹாலிவுட், டோலிவுட், கோலிவுட் என வரிசையாக பல படங்களில் நடித்து அசத்தி வருகிறார். வரிசையாக இவர் நடிக்கும் படங்கள் ஃபிளாப் ஆக போதிலும் அதைப் பற்றி கண்டுகொள்ளாமல் தொடர்ந்து பல படங்களில் பிஸியாக நடித்து வருகிறார். இதற்கிடையில் மீண்டும் டைரக்ஷனை துவக்கவும் தனுஷ் திட்டமிட்டிருக்கிறாராம்.

பெண்களை பற்றி வில்லன் நடிகர் சர்ச்சை பேச்சு.. கடைசியில் பகிரங்க மன்னிப்பு கேட்டு பேஸ்புக் போஸ்ட் !!

English summary

Recently Kalakka povadhu yaaru champions show in Vijay tv, Robo Shankar said that Dhanush would be direct a comedy film. Himself and Vijay tv Ramar were play a lead role in that movie. Fans shocked on this info and confused on Dhanush's idea.