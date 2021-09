மாரிசெல்வராஜ் படத்திற்காக தாறுமாறாக கபடி பயிற்சி செய்யும் துருவ் விக்ரம்.. வைரலாகும் புகைப்படம் !

சென்னை : ஆதித்ய வர்மா வெற்றியை தொடர்ந்து நடிகர் துருவ் அப்பா விக்ரமுடன் இணைந்து மகான் என்ற திரைப்படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார்.

அடுத்ததாக மாரிசெல்வராஜ் இயக்கும் படத்தில் துருவ் விக்ரம் ஒப்பந்தமாகியுள்ளார்.

மாரி செல்வராஜ் கூட்டணியில் உருவாகும் இந்த திரைப்படம் கபடி போட்டியை மையப்படுத்தியதாக உருவாக அதற்காக தீவிர கபடி பயிற்சியில் துருவ் விக்ரம் ஈடுபட்டுள்ள புகைப்படம் தற்போது கசிந்து வைரலாகி வருகிறது.

English summary

Actor Vikram Son Dhruv Vikram acting in Mari Selvaraj Direction Movie. Talks are going that this story plot is based on kabadi, so Dhruv Vikram Dhruv Vikram Practising Kabadi these days and one of his photo goes viral on Social media.