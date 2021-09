அப்பா கோப்ரா.. மகன் டிராகன்.. அட்டகாசமாக வெளியானது ’மகான்’ துருவ் விக்ரம் போஸ்டர்!

சென்னை: இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்புராஜ் இயக்கத்தில் சியான் விக்ரம் மற்றும் அவரது மகன் துருவ் விக்ரம் நடிப்பில் மிரட்டலாக உருவாகி வரும் கேங்ஸ்டர் படம் மகான்.

ஏற்கனவே டூவீலரில் செம மாஸாக விக்ரம் அமர்ந்திருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் வெளியான நிலையில், ரசிகர்கள் அனைவரும் எங்கே துருவ் விக்ரமை காணவில்லையே? என கேள்விகளை எழுப்பினர்.

இந்நிலையில், விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு மகான் படத்தில் துருவ் விக்ரமின் அட்டகாசமான 'தாதா' லுக்கை படக்குழுவினர் வெளியிட்டுள்ளனர்.

English summary

துருவ் விக்ரம் நடிக்கும் 'மகான்' திரைப்படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் ('Mahaan' Movie First Look Poster): Director Karthick Subbaraj and Mahaan team reveals the power packed Dhruv Vikram’s first look in Mahaan movie now and Chiyaan Vikram fans makes it as a viral one in social media.