கையில் Gun உடன் பணக்குவியல் மீது போஸ்.... திடீரென துருவ் விக்ரம் போட்ட போஸ்ட்

சென்னை : தரை முழுவதும் சிதறி கிடக்கும் ரூபாய் நோட்டுக்கள், தங்கக்கட்டிகள்....அதன் மீது கையில் கன்னும் தலையை குனிந்தபடி அமர்ந்திருக்கும் நபர் இருக்கும் போட்டோ ஒன்றை விக்ரமின் மகன் துருவ் விக்ரம் வெளியிட்டுள்ளார். இதை பார்த்து, என்ன போட்டோ இது என அனைவரும் குழம்பிப் போய் உள்ளனர்.

நடிகர் விக்ரமின் மகன் துருவ் விக்ரம், ஆதித்ய வர்மா படத்தின் மூலம் ஹீரோ ஆனார். முதல் படத்திலேயே அப்பாவையே மிஞ்சும் அளவிற்கு நடிப்பில் பின்னி பெடலெடுத்து அனைவரிடமும் பாராட்டை பெற்று விட்டார். இதைத் தொடர்ந்து முதல் முறையாக தனது தந்தை விக்ரமுடன் இணைந்து மகான் படத்தில் நடித்துள்ளார்.

English summary

Dhuruv Vikram shared a mass photo in instagram. He announced that mahaan official teaser will come tomorrow. Fans eagerly waiting for the teaser. Mahaan will release on Feb 10th in Amazon prime video.