ஒரு படத்திற்கு அஜித் வாங்கும் சம்பளம் எவ்வளவு தெரியுமா ?

சென்னை : இந்திய அளவில் பலருக்கும் பிடித்த ஃபேவரைட் நடிகராக இருக்கக் கூடியவர்களில் ஒருவர் அஜித். இவருக்கு உலகம் முழுவதும் ரசிகர்கள் உள்ளனர். சினிமா மட்டுமின்றி இவரது பைக் ரேஸ், துப்பாக்கிச் சுடுதல் என பலவும் ஏராளமானவர்களை கவர்ந்த விஷயமாகும்.

நேர்கொண்ட பார்வை படத்திற்கு பிறகு ஹச்.வினோத், போனி கபூர், அஜித் ஆகியோர் இரண்டாவது முறையாக கூட்டணி அமைத்து, உருவாகி உள்ள படம் வலிமை. இரண்டு ஆண்டு கால தாமதத்திற்கு பிறகு சமீபத்தில் தான் இந்த படத்தின் ஷுட்டிங் நிறைவடைந்தது.

English summary

According to some sources, ajith paid 55 crores salary per movie. ajith fans shared this news virally. ajith starred valimai second single will be released on tomorrow. fans waiting to see this mother sentiment song which was written by director vignesh shivan.