பாலிவுட் ஹீரோக்களை அதிர வைத்த பிரபாஸின் சம்பளம்...எத்தனை கோடி தெரியுமா ?

ஐதராபாத் : பாகுபலி படத்திற்கு பிறகு பிரபாஸ் உலகம் அளவில் ஃபேமசான நடிகராகி விட்டார். அவருக்கு பெண் ரசிகைகளின் எண்ணிக்கையும் பாகுபலி படத்திற்கு பிறகே அதிகரித்தது.

பாகுபலி படம் பிரபாசிற்கு பிரம்மாண்ட வெற்றியை பெற்று தந்திருந்தாலும், அதுற்கு பிறகு அவர் நடித்த சாகோ படம் தோல்வி படமாகவே அமைந்தது. இருந்தாலும் அவர் மீதான எதிர்பார்ப்பு குறையவில்லை. பான் இந்தியன் நடிகராக மாறி உள்ள பிரபாஸ் அதிக படங்களில் கமிட் ஆவது கிடையாது.

English summary

Latest sources said that Prabhas get Rs.150 crore salary for his latest movie Adhipurush. Earlier bollywood top heroes like khans, Akshay kumar were got this high salary for his films. Now Prabhas joined in this list.