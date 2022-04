யாஷை ராக்கி பாயாக தெரியும்...ஆனால் இப்படி யாருக்காவது தெரியுமா ?

சென்னை : கேஜிஎஃப் படங்களுக்கு பிறகு இன்று இந்திய அளவில் கொண்டாடப்படும் நடிகராகி விட்டார் கன்னட ராக்கிங் ஸ்டார் யாஷ். ஆனால் பலரும் அறியாத இன்னொரு முகம் யாஷிற்கு இருக்கிறது. யாஷின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை பற்றி தெரிந்தவர்கள், கேஜிஎஃப் யாஷின் நிஜ வாழ்க்கை கதை தானா என்று கூட கேட்டு வருகின்றனர்.

கேஜிஎஃப் முதல் பாகத்தின் பிரம்மாண்ட வெற்றிக்கு பிறகு கன்னடத்தில் டாப் நடிகராகி விட்டார் யாஷ். இதைத் தொடர்ந்து பான் இந்தியன் படமாக கேஜிஎஃப் சாப்டர் 2 படத்தை இயக்கி உள்ளார் டைரக்டர் பிரசாந்த் நீல். இந்த படம் உலக அளவில் ரசிகர்களால் கொண்டாடப்பட்டு, கோடிக்கணக்கில் வசூலை அள்ளி குவித்து வருகிறது. வசூலில் இந்திய அளவில் புதிய வரலாறே படைக்க உள்ளது இந்த படம்.

English summary

For his passion, Yash ran away trom his home with just Rs.300 in his pocket. He wanted to become a super star. And he did. He wanted to be a star. not just an actor. Yash always fascinated with films and Tv serials.