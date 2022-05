வீடியோ கால் போட்டு பேசிய விஜய்...அப்படி யாருக்கு கால் பண்ணிருக்கார் தெரியுமா ?

சென்னை : விஜய் வீடியோ காலில் பேசிய போட்டோ சோஷியல் மீடியாவில் தீயாய் பரவி வருகிறது. அதுவும் தளபதி 66 பட லுக்கில் விஜய் இருப்பதால் ரசிகர்கள் இதை கொண்டாடி வருகிறார்கள்.

விஜய் தற்போது தளபதி 66 பட ஷுட்டிங்கில் பிஸியாக நடித்து வருகிறார். வம்சி பைடபள்ளி, தமிழ் மற்றும் தெலுங்கில் இயக்கும் தளபதி 66 படம் ஏப்ரல் 6 ம் தேதி பூஜையுடன் துவங்கப்பட்டது. முதல்கட்டமாக சென்னையில் ஒரு பாடல் காட்சிகளை எடுத்து விட்டு, தற்போது ஐதராபாத்தில் ஷுட்டிங்கை தொடர்ந்து வருகிறார்கள்.

English summary

Vijay's new look for Thalapathy 66 photo goes viral in social media. Vijay's video call chat was print screened and shared in social media. Now latest reports said that Vijay called Thalapathy 66 heorine Rashmika Mandanna in video call.