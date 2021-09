வலிமையா? அண்ணாத்தயா?.. மோதிக்கொள்ளும் ரஜினிகாந்த், அஜித்.. இதில் யார் முந்துவார்!

சென்னை: இயக்குனர் ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில் அஜித்தின் நடிப்பில் பெரும் எதிர்பார்ப்பில் வலிமை திரைப்படம் அட்டகாசமாக உருவாகி வருகிறது.

Valimai Update

தொடர்ந்து கமர்ஷியல் ஹிட் படங்களை கொடுத்து வரும் சிறுத்தை சிவா இப்போது முதன்முறையாக ரஜினியுடன் இணைந்துள்ள அண்ணாத்த திரைப்படம் செம மாஸாக தயாராகிவருகிறது.

ஏற்கனவே அஜித் மற்றும் ரஜினிகாந்தின் திரைப்படங்கள் ஒன்றாக ரிலீசாகி வசூலில் நீயா நானா என கடும் போட்டியே நிலவிய நிலையில் இப்பொழுது அதே போகல அண்ணாத்தா மற்றும் வலிமை ஆகிய இரண்டு படங்களும் ஒரே நாளில் வெளியாகிறது என்ற தகவல் தற்பொழுது கிடைத்துள்ளது.

English summary

Super Star Rajinikanth Annatthe and Thala Ajith’s Valimai will both expected to release on this Diwali. Tamil Cinema will definitely see a big clash on Diwali if both the films release on the same day.