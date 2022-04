விஜய் வாங்கிய முதல் சம்பளம் எவ்வளவு தெரியுமா...கேட்டா அசந்துடுவீங்க

சென்னை : தமிழ் சினிமாவின் டாப் மற்றும் வசூலை குவிக்கும் நம்பர் ஒன் ஹீரோவாக இருக்கும் விஜய், தனது முதல் படத்திற்காக வாங்கிய முதல் சமயபள தொகை எவ்வளவு என்ற தகவல் பலரையும் ஆச்சரியப்பட வைக்கும்.

நடிகர் விஜய் தனது அப்பாவும் பிரபல டைரக்டருமான எஸ்.ஏ.சந்திரசேகரால் சினிமா உலகிற்கு அறிமுகம் செய்து வைக்கப்பட்டவர் என்பது அனைவருக்கும் தெரிந்தது தான். குழந்தை நட்சத்திரமாக அறிமுகமாகி, இன்று உலகம் முழுவதும் கோடிக்கணக்கான ரசிகர்கள் கொண்டாடும் ஹீரோவாக வளர்ந்துள்ளார் விஜய்.

தியேட்டர்கள் காத்து வாங்குதாம்.. அந்த பக்கம் போகவே பயப்படும் ரசிகர்கள்.. அதுதான் காரணமா?

English summary

Now Vijay got salary in crores for his movies. But his first movie salary was just a Rs.500. Vijay's first film was Vetri. He introduced as child artist in 1984. After few years he worked as child artist in few films including Rajini's Naan Sigappu Manidhan. Later in the age of 18, Vijay turns hero in Naalaya Theerpu in 1992.