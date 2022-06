அஜித் பைக் டூர் போனதுக்கு இது தான் காரணமா...இதை யாருமே யோசிக்கலையேப்பா

சென்னை : அஜித் பைக் டூர் போவதோ, சைக்கிளிங் போவதோ ஒன்றும் புதிதில்லை. பல வருடங்களாக அஜித் இதை செய்து கொண்டு தான் இருக்கிறார். இருந்தாலும் அவர் பெரிய ஸ்டார் என்பதாலும், மீடியாக்களில் பெரிதாக தலைகாட்டாதவர் என்பதாலும் அவரை பற்றிய தகவல்களை ரசிகர்கள் கொண்டாடுகிறார்கள்.

சாதாரணமாகவே அஜித்திற்கு என ஒரு மாஸ் இருக்கும். அது ஹெச்.வினோத் படங்களில் நடித்த பிறகு வேறு விதமாக அதிகரித்துள்ளது. வலிமை படத்தை பற்றிய தகவல்களை ரகசியமாக வைத்திருந்தது போல், தற்போது ஏகே 61 படம் பற்றிய தகவல்களை ரகசியமாக வைத்துள்ளனர்.

இதுவரை மீடியாக்களில் வெளிவந்த தகவலும் உறுதியான தகவல்களா என்றும் யாருக்கும் தெரியாது. பலத்த பாதுகாப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடுகளுடன் ஷுட்டிங் நடத்தப்பட்டு வருவதால் இதுவரை ஒரு போட்டோ கூட கசியவில்லை.

அஜித் சார், எங்களுக்கும் ஒரு கார்டு கிடைக்குமா?... ஆசையாக கேட்கும் ரசிகர்கள்

English summary

Now Ajith is in bike tour in Europe. All ready Ajith in old getup. After return from Europe, Ajith will turned into new look for AK 61. According to some sources, This new look only the mass of the film. Ajith to play climax sequences in this new getup. So team planned to maintain the new look as secret one. So before changing his look Ajith planned his bike trip.