அட இவர் அவரது ரசிகரா?...உதயநிதி சொன்ன சுவாரஸ்ய தகவல்

சென்னை : சென்னையில் நடந்த பட ப்ரொமோஷன் விழாவில் தான் யாருடைய ஃபேன் என்பதை அவர் முன்னிலையிலேயே மற்றொரு டாப் ஹீரோ புகழ்ந்துள்ளது ரசிகர்களை ஆச்சரியப்பட வைத்துள்ளது. டாப் ஹீரோக்கள் பலர் சம கால ஹீரோக்கள் பலரை தனது ஃபேவரைட் என சொல்லி வருவது தற்போது அதிகரித்து வருவதை பலரும் வரவேற்று, பாராட்டி வருகின்றனர்.

இந்த வருடத்தில் ரசிகர்களிடம் எதிர்பார்ப்புகளை எக்கச்சக்கமாக எகிற வைத்துள்ள பிரமாண்டமான படங்களில் ஒன்று ராதே ஷ்யாம், UV கிரியேஷன்ஸ் பேனரில் வம்சி மற்றும் பிரமோத் தயாரிப்பில், ராதா கிருஷ்ண குமார் இயக்கத்தில், பிரபாஸ்-பூஜா ஹெக்டே நடித்துள்ள இப்படம் மார்ச் 11 ம் தேதி தியேட்டர்களில் வெளியாக தயாராக உள்ளது.

எனக்கு திருமணமாகாததற்கு இதுதான் காரணம்… மனம் திறந்த பிரபாஸ்!

English summary

A Radhe Shyam promotion event was held recently in Chennai. At this event, the movie's Tamilnadu distributor, Udhayanidhi, spoke to the media and said he was a fan of Prabhas even before Bahubali. And also, he praised the Radhe Shyam movie.