எனக்கு பொருத்தமான ஜோடி இவர் தான்...நாகசைதன்யா யார் பெயரை சொல்லிருக்கார் பாருங்க

ஐதராபாத் : விவாகரத்தை அறிவிப்பதற்கு முன்பும், விவகரத்தை அறிவித்து நான்கு மாதங்கள் கடந்த பிறகும் தொடர்ந்து தற்போது வரை தலைப்பு செய்தியாக பேசப்பட்டு வருபவர்கள் நாக சைதன்யாவும், சமந்தாவும். இவர்களின் விவாகரத்து விவகாரம் தென்னிந்திய திரையுலகையே அதிர்ச்சி அடைய வைத்தது.

விவாகரத்தை அறிவித்த பிறகும் சமந்தா பல சர்ச்சைகளில் சிக்கி பரபரப்பாக பேசப்பட்டு வருகிறார். அவர் நடனமாடிய புஷ்பா படத்தில் வரும் ஊ சொல்றியா மாமா பாடல் பற்றி அடுத்தடுத்து பல தகவல்கள் வெளியாகி டிரெண்டிங் ஆகி வருகின்றன.

நாய் சேகர் பட போஸ் கொடுத்த புஷ்பா பட ஹீரோயின்... நன்றி சொன்ன ஹீரோ

English summary

Naga Chaithanya revealed about his best on screen pair and about the chemistry between her. In his recent interview he replied that his ex wife samantha was his best pair.