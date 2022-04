AK61 ல் இணையும் டாப் ஹீரோக்கள்...AK61 Mission டிரெண்டிங்கிற்கு இது தான் காரணமா?

சென்னை : அஜித் அடுத்து நடிக்க உள்ள ஏகே 61 படம் பற்றிய தகவல்கள் அதிகம் வெளியாகி வரும் நிலையில் ட்விட்டரில் AK61Mission ஹேஷ்டேக் நேற்று இரவு முதல் டிரெண்டிங் ஆகி வருகிறது. இதற்கு காரணம் மாஸான மற்றொரு தகவல் தானாம்.

ஏப்ரல் 3, ஞாயிறன்று கலர்ஸ் தமிழில் என்ன திரைப்படம் தெரியுமா ? அப்படி என்ன ஸ்பெஷல் இந்த படத்தில் !

வலிமை படத்தை தொடர்ந்து ஏகே 61 படத்திலும் ஹெச்.வினோத், அஜித், போனி கபூர் கூட்டணி இணைந்துள்ளது. ஆனால் இதில் யுவன்சங்கர் ராஜாவிற்கு பதில் ஜிப்ரான் இசையமைக்க உள்ளார். ஏகே 61 படத்தின் ஷுட்டிங் மார்ச் மாதமே துவங்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் ஏப்ரல் 6 ம் தேதி துவங்க உள்ளதாக தற்போது கூறப்பட்டு வருகிறது.

English summary

According to latest sources, Mohanlal and Nagarajuna to join Ajith's AK 61. Because of this AK 61 Mission hastag becomes trending in twitter. Ak 61 shooting will begins from April 6th onwards.