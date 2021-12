விஜய் சேதுபதியை எல்லோரும் மக்கள் செல்வன்னு கூப்பிட இது தான் காரணமா?

சென்னை : பல மொழிகளில் பிஸியாகவும், பிரபலமான நடிகராகவும் இருந்து வருகிறார் விஜய் சேதுபதி. இவரை அனைவரும் மக்கள் செல்வன் என கொண்டாடி வருகிறார்கள். அது உண்மை தான் என மீண்டும் அவர் நிரூபித்துள்ளதாக கோலிவுட்டில் பலரும் விஜய் சேதுபதியை புகழ்ந்து வருகிறார்கள்.

வில்லன், ஹீரோ என பல மொழிகளிலும் பிஸியாக நடித்து வருகிறார் விஜய் சேதுபதி. கிட்டதட்ட ஒரு டஜன் படங்களுக்கும் மேலாக கையில் வைத்துள்ளார். இவரை பார்த்து திரையுலகமே ஆச்சரியப்பட்டு வருகிறது.

English summary

Vijay sethupathi played an important role in Obama movie. Janagaraj requested vijay sethupathi to act in this role, immediately he accepted the offer. Director Nani Bala said that Vijay sethupathi has attracted many people by respecting senior artists and helping many others.This is the reason why industry people call him as makkal selvan.