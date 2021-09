சிவகார்த்திகேயனின் சிங்கபாதை... லேட்டஸ்ட் ஹாட் அப்டேட்

சென்னை : அதிகம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட சிவகார்த்திகேயனின் டாக்டர் படம் ஆயுத பூஜை விடுமுறை நாளில் ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளது. அக்டோபர் 9 ம் தேதி தியேட்டர்களில் இந்த படம் ரிலீசாக உள்ளதாக ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டு விட்டது.

ரிலீஸ் தேதி அறிவிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து டாக்டர் படத்தின் டிரைலரும் சமீபத்தில் வெளியிடப்பட்டது. இந்த பிளாக் காமெடி படத்தில் பிரியங்கா அருள் மோகன் தமிழில் ஹீரோயினாக அறிமுகமாகிறார். நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கி உள்ள இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்துள்ளார். 2019 ம் ஆண்டு வெளியான ஹீரோ படத்திற்கு பிறகு ரிலீசாக போகும் சிவகார்த்திகேயனின் படம் என்பதால் மிக பிரம்மாண்டமாக டாக்டர் படத்தை ரிலீஸ் செய்ய திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

English summary

famous bollywood cinematographer dudley to join in sivakarthikeyan's next movie after don. this new movie was titled as singa paadhai. dudley has already worked in vijay sethupathi's dunga, jayam ravi's bhoomi.