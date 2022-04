ரியல் ஹீரோ சூர்யா... ஷுட்டிங்கின் போது செய்த காரியம்...கொண்டாடும் ரசிகர்கள்

கன்னியாகுமரி : சூர்யா 41 பட ஷுட்டிங்கின் போது நடிகர் சூர்யா செய்த காரியத்தை சோஷியல் மீடியாவில் ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர். சூர்யாவை ரியல் ஹீரோ என்றும் புகழ்ந்து வருகிறார்கள்.

சூர்யா நடிப்பில் 'புது' படமொன்றை பாலா டைரக்ட் செய்து வருகிறார். 'நந்தா', 'பிதாமகன்' படங்களுக்குப் பிறகு இந்தப் படத்தில் இருவரும் மீண்டும் இணைந்துள்ளனர். சூர்யாவின் 41-வது படமான இதை சூர்யாவின் 2 டி என்டர்டெயின்மென்ட் தயாரிக்கிறது.

Suriya 41 shooting is now going on in Kanniyakumari. Here, 3 houses are constructed for movie shooting. Now Suriya decided that after shooting he would donate these houses to Kanniyakumari fishmen village's poor people. Fans celebrate Suriya for this wonderful decision.