இரண்டு வருஷம் ஆச்சு... கார்த்தி பகிர்ந்த க்யூட் ஃபோட்டோ

சென்னை : நடிகர் கார்த்தி முதல் முறையாக தனது குழந்தைகளுடன் இருக்கும் ஃபோட்டோ ஒன்றை இன்ஸ்டாகிராமில் பகிர்ந்துள்ளார். இந்த ஃபோட்டோ இணையத்தில் அதிகம் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

மணிரத்னம் இயக்கி உள்ள பிரம்மாண்ட படமான பொன்னியின் செல்வன் படத்தில் பவர்ஃபுல்லான வந்தியத்தேவன் ரோலில் நடித்து முடித்துள்ளார் கார்த்தி. இரண்டு பாகங்களாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்த படத்தின் முதல் பாகம் 2022 ம் ஆண்டின் மத்தியில் தியேட்டர்களில் ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளது.

English summary

For the first time Karthi shared his kids photo. He shared his vacation photo with kids. He penned that he has gone for vacation with kids after two years .Fans celebrate this photo.