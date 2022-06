Happy Birthday Vijay...விஜய் பற்றி இதெல்லாம் யாருக்காவது தெரியுமா ?

சென்னை : உலகம் முழுவதும் கோடிக்கணக்கான ரசிகர்களின் மனங்களை கவர்ந்துள்ள நடிகர் விஜய் இன்று தனது 48 வது பிறந்தநாளை கொண்டாடுகிறார். இதற்காக பிரபலங்கள், ரசிகர்கள் என பலரும் விஜய்க்கு வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

விஜய்யின் பிறந்தநாளை ரசிகர்கள் ஒரு விதமாக கொண்டாடினால், விஜய் நடிக்கும் படங்களின் தயாரிப்பாளர் தொடர்ந்து விஜய் நடிக்கும் படங்களின் அப்டேட்டை வெளியிட்டு, ரசிகர்களை குஷிப்படுத்தி மற்றொரு விதமாக கொண்டாடி வருகின்றனர்.

விஜய், குழந்தை நட்சத்திரமாக அறிமுகமானவர், நடிகர், டான்சர், பாடகர், எஸ்.ஏ.சந்திரசேகரின் மகன், தமிழ் சினிமாவில் டாப் ஹீரோக்களில் ஒருவர், அவர் எந்த படங்களில் எல்லாம் நடித்துள்ளார், அதில் எத்தனை படங்கள் ஹிட், சொந்த குரலில் என்னென்ன பாடல்கள் பாடி உள்ளார், விஜய்யின் பஞ்ச் டயலாக்குகள் இது போன்ற விஷயங்கள் அனைவருக்கும் தெரியும்.

ஆனால் விஜய் பற்றி பலரும் அறியாத, சில சுவாரஸ்யமாக தகவல்களை தான் விஜய்யின் பிறந்தநாள் ஸ்பெஷலாக இங்கே பார்க்க போகிறோம்.

English summary

Today Vijay celebrates his 48th birthday. Celebrities, fans are shared their wishes to the star actor via social media. Vijay starring movie makers also planned to celebrate Vijay's birthday in different manner. Now here we discussed about the unknown facts of Vijay.