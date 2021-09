பொண்ணுங்கன்னா கேவலமா… மிரட்டும் வசனத்துடன்… பிரண்ட்ஷிப் டிரைலர் ரிலீஸ்!

சென்னை : ஹர்பஜன் சிங் கதாநாயகனாக நடிக்கும் பிரண்ட்ஷிப் படத்தின் டிரைலர் வெளியாகி உள்ளது.

பிரபல இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் ஹர்பஜன் சிங் இப்படத்தில் கதாநாயகனாக தமிழில் அறிமுகமாக ஆக்சன் கிங் அர்ஜுன், சதீஷ் முக்கிய வேடத்தில் இப்படத்தில் நடிக்கின்றனர்

ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை மையமாகக் கொண்ட ஆக்ஷன் படமாக உருவாகி வரும் இந்த திரைப்படத்தில் லாஸ்லியா ஹீரோயினாக நடித்து தமிழில் அறிமுகமாகிறார்.

கிங் நடிகர் படத்தில் இருந்து நீக்கப்படும் நம்பர் நடிகை? அப்டேட் கூட வராததுக்கு காரணம் இதானாம்!

English summary

Actor Arya released the Tamil and Telugu trailer of the film which also has Action King Arjun in an important role and comedian Sathish playing Harbhajan's friend.