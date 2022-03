சூர்யாவின் மிரட்டலான எதற்கு துணிந்தவன்...ஃபஸ்ட் டே ஃபஸ்ட் ஷோ ரிலீஸ் எப்போ தெரியுமா ?

சென்னை : சூர்யாவின் எதற்கும் துணிந்தவன் படத்தின் ப்ரொமோஷன் வேலைகள் உச்சகட்டத்தில் இருக்கும் நிலையில் லேட்டஸ்ட் அப்டேட்டாக படத்தின் ஃபஸ்ட் டே ஃபஸ்ட் ஷோ எப்போது ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளது என்ற தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இது ரசிகர்களின் ஆர்வத்தை பல மடங்கு அதிகரிக்க செய்துள்ளது.

டைரக்டர் பாண்டிராஜ் இயக்கத்தில் சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் சூர்யா நடித்துள்ள படம் எதற்கும் துணிந்தவன். ஆக்ஷன் த்ரில்லர் படமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்த படத்தில் பிரியங்கா அருள் மோகன், வினய் ராய், சத்யராஜ், சரண்யா பொன்வண்ணன், சூரி, புகழ், எம்.எஸ்.பாஸ்கர் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். டி.இமான் இசையமைத்துள்ள இந்த படம் தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம், இந்தி ஆகிய 5 மொழிகளில் ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளது.

English summary

Suriya's most awaiting movie Etharkkum Thunindhavan to be released on March 10th.Latest sources confirmed that sun pictures decided to screening first day first show on 5am. Suriya fans exicited on this info.