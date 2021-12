நிறைய குடிக்கிறேன்...கையில் சரக்கு பாட்டிலுடன் போஸ்ட் போட்ட டாப் ஹீரோ

மும்பை : கையில் சரக்கு பாட்டிலை வைத்தபடி போஸ் கொடுத்த ஃபோட்டோவை இன்ஸ்டாகிராமில் பகிர்ந்துள்ளார் தெலுங்கு டாப் ஹீரோ விஜய் தேவரகொண்டா. இதனால் என்ன ஆயிற்று இவருக்கு என ரசிகர்கள் கேட்டுள்ளனர்.

தெலுங்கில் இளம் பெண்களில் ட்ரீம் பாயாக இருக்கக் கூடியவர் விஜய் தேவரகொண்டா. அர்ஜுன் ரெட்டி, நோட்டா படங்களுக்கு பிறகு பான் இந்தியன் நடிகராக பல இளம் பெண்களின் மனதில் சிம்மாசனம் போட்டு அமர்ந்து விட்டார் விஜய் தேவரகொண்டா.

English summary

Yesterday rumours spread on vijay deverakonda and rashmika mandana are in dating. They are spotted in mumbai hotel. Now Vijay deverakonda in his insta post he wrote, I have been doing lots of drinking this past week.