ரஜினியை இயக்கும் தனுஷ்... தலைவர் 170 ல் இவர் மட்டும் தான் மிஸ்ஸிங்கா ?

சென்னை : எத்தனை நடிகர்களை சூப்பர் ஸ்டார் என அடைமொழி வைத்து கூப்பிட்டாலும், சூப்பர் ஸ்டார் என பெயர் சொன்னதுமே அனைவருக்கும் நினைவுக்கு வருவது ரஜினி தான். கடந்த 40 ஆண்டுகளாக தனது ஸ்டைல், 70 வயதிலும் இளமையான தோற்றம், துறுதுறுவென்ற நடை ஆகியவற்றால் தமிழ் ரசிகர்களின் மனதில் ஆழமான இடத்தை பிடித்துள்ளார் ரஜினி.

ரஜினி பெற்ற மாஸ் ஹீரோ தோற்றத்தை உலக அளவில் வெகு நடிகர்களால் மட்டுமே பெற முடிந்துள்ளது. இருந்தாலும் ரசிகர்களை ரஜினி அளவிற்கு வேறு எந்த நடிகரும் கவரவில்லை என்று தான் சொல்ல வேண்டும். எத்தனை டாப் நடிகர்களின் படங்கள் வந்தாலும் ரஜினி படத்திற்கு இருக்கும் வரவேற்பே தனி தான்.

Latest buzz was Dhanush to direct his father in law rajini's Thalaivar 170. This movie will jointly produced by rajini's daughters Aishwarya Dhanush and Soundharya Rajinikanth. apart from direction, Dhanush is also to share screen with Rajini in this new movie.